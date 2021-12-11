BOBSTH 11:41:01 11-12-2021

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Свиленград - кръгово движение - оформление



Кръгово движение на входа на Свиленград ще бъде обновено и озеленено





Свиленград, 11 декември /Николай Грудев, БТА/

Кръгово дижение на входа на Свиленград ще бъде обновено и озеленено. Кметът на общината арх. Анастас Карчев подписа договор за строителните дейности по одобрения проект, съобщиха от местната администрация.

Проектните дейности предвиждат изпълнение на разработен инвестиционен проект за благоустрояване на зелена площ и художествено оформление на кръгово пространство. Това е кръговото на входа на града откъм автомагистрала "Марица".

С цел естетическо оформление на входа на Свиленград вътре в кръговото пространство ще бъдат монтирани монументални архитектурни елементи и ще се изградят водна и зелена площи с декоративни каменни ивици, тревни масиви, дървета, храсти и цветя, поясниха от общината.

От там допълниха, че безвъзмездната финансова помощ по проекта е 105 491,49 лв.







/ММ/



