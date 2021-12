BOBSTH 17:18:32 10-12-2021

Стара Загора - читалище - награди



Народно читалище "Родина-1860" продължава да трупа награди за тази година





Стара Загора, 10 декември /Румяна Лечева, БТА/

Талантливите възпитаници на самодейните състави и школите на Народно читалище "Родина-1860" в град Стара Загора продължават да трупат награди от участията си в онлайн и присъствени конкурси и фестивали, съобщи за БТА Слава Драганова, директор на читалището.

Гласовите възпитанички на Детско-юношески народен хор "Жарава" с ръководител Даниела Дюлгерова са показали и друг аспект от възможностите си - в сферата на поп музиката. На Международния фестивал Karnolsky Summer Camp '21 в Слънчев бряг Йоана Ташева е завоювала първо място в категория "Вокал - поп" и второ място в категория "Вокал - джаз и евъргрийн".

Носителят на индивидуална награда "Млада Загора" - Виктор Стоев - възпитаник на класа по пиано на Деница Георгиева при Музикалната школа на читалището, прибави още една награда към богатата си колекция - първо място от XV Международен конкурс на изкуствата "Радост на брега", гр.Созопол.

По-късно, на конкурса на лауреатите Аrtist of the Year '21, Виктор е бил отличен с трета награда. За успехите му Деница Георгиева също бе удостоена със сертификат от журито.

Още един талантлив ученик на Музикална школа - Николай Атанасов с преподавател Светла Данева, заслужи първо място във възрастова група 16-19г., категория Silver Piano на международен конкурс, организиран от платформата Culture Caravan, Полша.

Вокална студия "Усмивки" с ръководители Жанина Янкулова и Елена Маликатова, носители на Колективна награда "Млада Загора", също са отбелязали поредните си успехи. Деница Иванова от студията стана носител на първа награда от Международен конкурс Sofia Grand Prix 2021.

Дует Анелия Иванова и Гергана Иванова са спечелили награди от два конкурса. Първа награда от международния фестивал Polish Christmas Carol Walks Around the World, за който те подготвиха традиционна полска коледна песен. Освен тази награда, присъдена от международното жури, момичетата са получили и специална покана от директора на фестивала Адам Денека за участие в "Международни работилници за вокална и старинна музика", които ще се проведе в Kamie Pomorski, Полша през следващата година, както и още две награди - представяне на песента в портала на Good School New York и участие на песента в предаването Tete a Tete z Kultury на Radio Flora Hanover.











