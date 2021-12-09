BOBSTH 13:20:01 09-12-2021

RZ1317BO.015

Силистра - шофьор - алкохол



С 1.47 промила алкохол 58-годишен мъж е управлявал товарен автомобил - влекач "ДАФ"





Силистра, 9 декември /Пеню Николов, БТА/

С 1.47 промила алкохолно съдържание в кръвта 58-годишен мъж е управлявал товарен автомобил - влекач "ДАФ", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Силистра.

Той бил засечен от полицейски служители вчера около 22.20 ч. в района на Фериботния комплекс край Силистра и е тестван с дрегер. Отказал е да даде кръвна проба и е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

/РЗ/



