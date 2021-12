BOBSTH 15:22:01 07-12-2021

MH1520BO.026

София - форум - нискоемисионна зона



Международен доклад за ефектите от прилагането на нискоемисионна зона в София ще бъде представен утре





София, 7 декември /София Господинова, БТА/

Форум "Предизвикателства и възможности за подобряване на качеството на въздуха, организирано от Clean Air Fund в партньорство с ICCT, FIA, TRUE, Шведско-Българска търговска камара и "Зелена София" към Столичната община ще се състои утре, 8 декември, от 10.00 ч. в хотел Hyatt Regency Sofia и онлайн на фейсбук страницата на "Зелена София", съобщиха от пресцентъра на Столичния общински съвет.

"Въвеждане на нискоемисионна зона в София: Очаквани ползи по отношение на емисиите от NOX и ФПЧ" е проучване, направено от International Council on Clean Transportation (ICCT) през 2020 г. по поръчка от Clean Air Fund, която наскоро започна да работи в България.

Проучването е направено, използвайки базата данни с реални емисии от европейските превозни средства на инициативата TRUE, информацията за състава на регистрираните автомобили в София и на базата на направените през 2017 г. дистанционни измервания на емисиите на 20 хил. автомобила, извършено от "Зелена София".

Организацията е правила проучвания за ефектите от прилагане на нискоемисионни зони и за други градове в Европа, сред които Париж, Лондон и Варшава.

Във форума ще вземат участие Зафир Зарков, общински съветник и председател на работната група за нискоемисионните зони, Йоан Бернард, старши изследовател, ICCT, Кейлин Лий, научен сътрудник, ICCT, Агата Де Ру от Clean Air Fund, Шийла Уотсън, зам.-директор,на FIA Foundation, Катарина Рангнит, посланик на Швеция в България.

Модератор ще бъде Елица Панайотова, координатор на проект "Зелена София" към Асоциацията за развитие на София.

Събитието е част от шведската седмица, организирана от Шведско-Българската търговска камара в периода 6-12 декември.

Clean Air Fund e организация, която работи в световен мащаб по проекти, които целят да помогнат в предоставянето на чист въздух за всички. Създадена е през 2019 г. и е базирана в Лондон.

International Council on Clean Transportation (ICCT) е международна неправителствена организация, която провежда проучвания, свързани със замърсяване на въздуха от автомобили в световен мащаб.

The Real Urban Emissions (TRUE) Initiative е международна инициатива, насочена към популяризиране на дистанционните измервания на емисиите от автомобилите в световен мащаб. Основна цел на организацията е постигане на по-чисти превозни средства и подобряване на качеството на въздуха в градовете.

FIA Foundation e международна благотворителна фондация, която работи в сферата на пътната безопасност; практически екологични изследвания и интервенции за подобряване на качеството на въздуха и справяне с изменението на климата; и стратегическо застъпничество с голямо въздействие в областта на предотвратяването на пътнотранспортни инциденти и горивната ефективност на моторните превозни средства. Основна цел на организацията е осигуряването на безопасна, чиста, справедлива и зелена мобилност за всички.

/МХ/