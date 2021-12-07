BOBSTH 11:48:01 07-12-2021

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Карнобат - училище - пожар



Пожар е горял във физкултурния салон на основно училище "Петко Славейков" в Карнобат





Бургас, 7 декември /Галя Тенева, БТА/

Пожар е горял в основно училище "Петко Славейков" в Карнобат. Сигналът е подаден около 23.00 часа снощи. Пламъците са тръгнали от помещение, използвано за физкултурен салон, съобщи за БТА кметът на Карнобат Георги Димитров.

Пристигнали са противопожарни автомобили и огънят е бил локализиран. Уточняват са причините за инцидента.

Няма пострадали. Изгоряло е оборудването в салона, добави Димитров.



/РУМ/



