Начало / Българска община

Пожар е горял във физкултурния салон на основно училище "Петко Славейков" в Карнобат

Пожар е горял във физкултурния салон на основно училище "Петко Славейков" в Карнобат

BOBSTH 11:48:01 07-12-2021
RM1145BO.014
Карнобат - училище - пожар

Пожар е горял във физкултурния салон на основно училище "Петко Славейков" в Карнобат


Бургас, 7 декември /Галя Тенева, БТА/
Пожар е горял в основно училище "Петко Славейков" в Карнобат. Сигналът е подаден около 23.00 часа снощи. Пламъците са тръгнали от помещение, използвано за физкултурен салон, съобщи за БТА кметът на Карнобат Георги Димитров.
Пристигнали са противопожарни автомобили и огънят е бил локализиран. Уточняват са причините за инцидента.
Няма пострадали. Изгоряло е оборудването в салона, добави Димитров.

/РУМ/

Валутни курсове

EUR EUR 1.9558
USD USD 1.7328
CHF CHF 1.8777

Времето за  7 декември 2021

Пловдив

/ C
сряда / C
четвъртък -2° / C

София

/ C
сряда -2° / C
четвъртък -6° / C

Варна

11° / 13° C
сряда / C
четвъртък / C