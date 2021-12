IT академия инвестира в обучението на кадри в областта на информационните технологии в Смолян 1 декември 2021 / 07:50 Tweet

BOBSTH 07:51:01 01-12-2021

MH0749BO.001

Смолян - IT академия



IT академия инвестира в обучението на кадри в областта на информационните технологии в Смолян





Смолян, 1 декември /Христина Георгиева, БТА/

IT академия инвестира в обучението на кадри и създаването на общност на професионалисти в областта на информационните технологии в Смолян. Обявените на този етап курсове за обучение на курсисти са безплатни, а община Смолян предоставя безвъзмездно на академията помещенията на създаденото Споделено пространство за IT специалисти Sky Hub Smolyan, заяви пред БТА Николай Люнчев, съосновател на InForceIT Academy. Част от менторите в курсовете за обучение също се ангажират pro bono, водени от идеята на Академията.

Основателите на InForceIT Academy си поставят като мащабна цел да изградят IT общност в родопския град. В Смолян има доста кадри в информационните технологии, както и свързани с града, но работещи на други места IT специалисти, които Академията се надява да приобщи. Замисълът е чрез InForceIT Academy да съберем хората, които са в IT сектора, допълва Николай Люнчев.

Първите курсове за обучение на програмисти започват от януари, а сега тече процедурата за прием на кандидати. Курсовете са разделени на 4 нива, като последното е професионално. Във финалния етап от обучението е предвидено включване на курсистите в реални проекти, съчетавайки теорията с практиката и контакт с бизнеса.

Създавайки среда за развитие на IT специалисти в Смолян, от Академията очакват да се привлекат както фирми, така и експерти, които да изберат Родопите за място за работа от разстояние. Опитът от дистанционните офиси по време на пандемията е пример за подобна тенденция.

/МХ/