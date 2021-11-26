BOBSTH 10:18:31 26-11-2021

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Плевен - 26-килограмов тумор - УМБАЛ



В Плевен хирурзи извадиха 26-килограмов тумор от корема на пациент





Плевен, 26 ноември /Елина Кюркчиева, БТА/

В Плевен хирурзи са отстранили 26-килограмов тумор от корема на 57-годишен пациент. Операцията е извършена в УМБАЛ "Д-р Георги Странски", съобщи говорителят на лечебното заведение Момчил Цветков.

Изключително сложната операция е протекла над пет часа. "Хирурзите д-р Кирил Недялков, д-р Ивайло Пресолски и д-р Васил Димитров, както и анестезиолозите д-р Силвия Йолова и д-р Доцински извършват сложната процедура по изваждането на множество разнокалибрени формации туморна тъкан, представляваща гигантски ретроперитониален липосарком", обясни Цветков.

Туморът е притискал големите кръвоносни съдове в корема, а пациентът е бил със сериозно затруднение в дишането и отоци по долните крайници. Всички коремни органи са били под диафрагмата в продължение на години.

"Основните сериозни оплаквания са с давност от поне две години, но не се знае точно от колко време туморът е се развивал и е достигнал до тези гигантски размери", обясниха от плевенската болница.

До операцията се стига след преглед на пациента от д-р Илко Костурков, гастроентеролог в МБАЛ "Иван Рилски" в Горна Оряховица, който го насочва по спешност в Плевен.

Хирургът д-р Пресолски е коментирал, че никога в 40-годишната си практика не е виждал толкова голямо образувание.

"След операцията, извършена миналата седмица, пациентът се възстановява добре в отделението по "Колопроктология и гнойно - септична хирургия", добави Момчил Цветков.



/РИ/



