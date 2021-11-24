BOBSTH 12:32:01 24-11-2021

RI1227BO.011

Тетевен - шофьор - полиция - избягал



Бързо производство е образувано срещу избягал от полицейска проверка шофьор





Ловеч, 24 ноември /Даниела Балабанова, БТА/

Бързо производство е било образувано срещу 31-годишен мъж от село Градежница, община Тетевен, който при управление на лек автомобил в селото е избягал, непосредствено преди да му бъде извършена полицейска проверка. Това съобщават от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Лицето е установено и работата по случая продължават служителите на районното управление в Тетевен.



/РИ/



