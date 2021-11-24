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Бързо производство е образувано срещу избягал от полицейска проверка шофьор

Бързо производство е образувано срещу избягал от полицейска проверка шофьор

BOBSTH 12:32:01 24-11-2021
RI1227BO.011
Тетевен - шофьор - полиция - избягал

Бързо производство е образувано срещу избягал от полицейска проверка шофьор


Ловеч, 24 ноември /Даниела Балабанова, БТА/
Бързо производство е било образувано срещу 31-годишен мъж от село Градежница, община Тетевен, който при управление на лек автомобил в селото е избягал, непосредствено преди да му бъде извършена полицейска проверка. Това съобщават от Областната дирекция на МВР в Ловеч.
Лицето е установено и работата по случая продължават служителите на районното управление в Тетевен.

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