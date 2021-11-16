BOBSTH 16:30:31 16-11-2021

PP1627BO.028

Кюстендил - тестване - ученици



Без положителен тест за коронавирус е минало тестването днес на учениците, учителите и непедагогическия персонал в Кюстендилско





Кюстендил, 16 ноември /Елица Иванова, БТА/

Нито един положителен тест за коронавирус не е имало днес в Кюстендилска област при тестването на учениците, учителите и непедагогическия персонал, каза за БТА директорът на РУО Мая Стойчева.

Във вторник са били тествани общо 1333 деца от 88 паралелки в 15 учебни заведения. За първи път са тествани 93-ма ученици от шестте паралелки в Кочериново, които от днес започнаха присъствен учебен процес.

Вчера и днес учебните занимания са възстановени общо в девет паралелки в областта - те са в учебните заведения в Бобошево, с. Раждавица, община Кюстендил, и в Кочериново.





/ПП/



