Без положителен тест за коронавирус е минало тестването днес на учениците, учителите и непедагогическия персонал в Кюстендилско
BOBSTH 16:30:31 16-11-2021
PP1627BO.028
Кюстендил - тестване - ученици
Без положителен тест за коронавирус е минало тестването днес на учениците, учителите и непедагогическия персонал в Кюстендилско
Кюстендил, 16 ноември /Елица Иванова, БТА/
Нито един положителен тест за коронавирус не е имало днес в Кюстендилска област при тестването на учениците, учителите и непедагогическия персонал, каза за БТА директорът на РУО Мая Стойчева.
Във вторник са били тествани общо 1333 деца от 88 паралелки в 15 учебни заведения. За първи път са тествани 93-ма ученици от шестте паралелки в Кочериново, които от днес започнаха присъствен учебен процес.
Вчера и днес учебните занимания са възстановени общо в девет паралелки в областта - те са в учебните заведения в Бобошево, с. Раждавица, община Кюстендил, и в Кочериново.
/ПП/