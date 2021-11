BOBSTH 15:12:31 16-11-2021

Поради заболяване на актьор се сменя постановката за Нощта на театрите в Търговище





Търговище, 16 ноември /Садет Кърова, БТА/

Поради заболяване на актьор се отменя представлението "Хайде да правим секс" от Валентин Красногоров, с режисьор Владимир Петков. Спектакълът трябваше да се играе на голямата сцена на Драматичния театър в Търговище на 20 ноември от 19 часа, съобщиха от ръководството на културната институция.

Вместо него, зрителите ще могат да гледат моноспектакъла на Божидар Попчев "PRОПУКВАНЕ". Закупените билети за "Хайде да правим секс" са валидни за новото представление, което ще се играе на същата дата (20 ноември) в камерната зала на театъра.

В разгара на поредната пандемична криза, когато театрите залагат основно на камерни представления, сред пороя от моноспектакли, който ни залива напоследък, трябва специално да откроим "PRОПУКВАНЕ", създаден по откъси от прочутата пиеса на Ерик Богосян "Wake up and smell the coffee", посочват от театъра в Търговище.

В представлението зрителят ще види Божидар Попчев в цял калейдоскоп от съвременни образи - шоуменът-диагностик, холивудският продуцент, мъжът в командировка, добрият син Исус, сатаната-рекламист, критичният зрител, бизнес-хипнотизаторът, господинът Овца - трезвен и пиян, войнстващият хедонист, един помощник -капитан на пулт и много други. Текстът на пиесата е преведен от Любов Костова, режисьор е Веселин Димов, а музиката е на Тодор Стоянов./МХ/