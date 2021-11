BOBSTH 13:07:31 16-11-2021

Стара Загора - конкурс



Международният младежки център в Стара Загора

обявява конкурс за младежки инициативи (YOU)TH CAN





Стара Загора, 16 ноември /Румяна Лечева, БТА/

Международен младежки център в Стара Загора обявява конкурс за нови инициативи (YOU)TH CAN, информират от пресцентъра на общината. Целта му е младежи и младежки групи да предложат и реализират събития и инициативи с обществена и социална значимост. Чрез тях ще се подобри гражданското участие и ще се насърчи овластяването на млади хора на територията на Област Стара Загора, изразяват надежда организаторите на надпреварата. Одобрените предложения ще бъдат финансирани по проект BGLD-1.003-0003 "Международен младежки център - мисли локално, действай глобално!".

Допустими кандидати в конкурса са всички младежи на възраст между 15-29 години, които предварително са сформирали екип от минимум 4-ма човека. Младите хора могат да разработват своите инициативи в следните тематични области: Неформално образование, Младежка заетост, Социални иновации, Гражданска активност, Младежко доброволчество, Култура и изкуство, Екология и опазване на околната среда, Здравеопазване, спорт и превенция, Туристически излети с образователна цел.

Одобрените предложения ще бъдат финансирани чрез осигуряване на необходимите материали за провеждане на младежки инициативи в размер на до 500,00 лв. Крайният срок за подаване на предложения за конкурса е 7 януари 2022 г.

Повече информация, общите изисквания и методиката за оценка на младежки инициативи "You(th) can" могат да бъдат разгледани на сайта на Община Стара Загора.







