Всички членове на РИК-Видин облякоха "весели" тениски за да внесат настроение след изморителния и дълъг изборен ден

Видин - РИК- тениски - любопитно



Видин, 14 ноември /Ирена Данаилова, БТА/

Всички членове на РИК-Видин облякоха "весели" тениски тази вечер при започването на приемането и обработката на секционните протоколи, видя репортер на БТА. На тениските отпред "грее" един любим на деца и възрастни анимационен герой - Ленивец и надпис "Сгрешили сте протоколите!". Той размахва заканително пръст с едната си лапа, а в другата си държи чаша ,на която пише на английски "You want it when" /Кога го искаш/. На гърба й пък пише : РИК -Видин - Последно въвеждане на резултати за народно събрание за 2021 г.

Идеята, членовете на РИК да облекат тениските с тези надписи, е на председателят й Павел Петков и тя е получила единодушното съгласие на всички, каза той за БТА. Спрели се на образа на Ленивеца - "красивия " анимационен герой, който е пример за това колко бързо някой може и иска да върши определена работа, разказа Петков. Той е категоричен, че тениските създават много настроение на всички след дългия изборен ден, карат хората да се засмеят и провокира тяхното чувство за хумор.

Не за първи път в годините членовете на видинската РИК обличат подобни тениски. Досега по време на предишни изборни кампании в изборния ден членовете са обличали тениски, на които е имало изобразена сова и омърлушено от работа куче, припомня Петков.За да си спомнят за тези избори "2 в 1" членовете на РИК -Видин се снимаха за спомен.

