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Силистра - шофьор - алкохол



С 2.58 промила алкохолно съдържание 63-годишен мъж управлявал лек автомобил





Силистра, 14 ноември /Пеню Николов, БТА/

С 2.58 промила алкохолно съдържание 63-годишен мъж управлявал лек автомобил "Фолксваген", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Силистра.

Той бил засечен от полицейски служители днес в Силистра и тестван с дрегер.

Отказал е да даде кръвна проба и е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано бързо производство.



/РУМ/



