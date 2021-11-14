С 2.58 промила алкохолно съдържание 63-годишен мъж управлявал лек автомобил
BOBSTH 09:35:31 14-11-2021
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Силистра - шофьор - алкохол
С 2.58 промила алкохолно съдържание 63-годишен мъж управлявал лек автомобил
Силистра, 14 ноември /Пеню Николов, БТА/
С 2.58 промила алкохолно съдържание 63-годишен мъж управлявал лек автомобил "Фолксваген", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Силистра.
Той бил засечен от полицейски служители днес в Силистра и тестван с дрегер.
Отказал е да даде кръвна проба и е задържан за срок до 24 часа.
По случая е образувано бързо производство.
/РУМ/