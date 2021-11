Калейдоскоп от образи ще представи на търговищка сцена актьорът Божидар Попчев в моноспектакъла "PRОПУКВАНЕ"

BOBSTH 12:57:01 12-11-2021

Търговище - театър - моноспектакъл



Търговище, 12 ноември /Боряна Димитрова, БТА/

Калейдоскоп от образи ще представи актьорът от трупата на Драматичния театър в Търговище Божидар Попчев в моноспектакъла "PRОПУКВАНЕ". Представлението ще се играе на 24 ноември в камерната зала на културната институция в Търговище, съобщиха от ръководството й.

В разгара на поредната пандемична криза, когато театрите залагат основно на камерни представления, сред пороя от моноспектакли, който ни залива напоследък, трябва специално да откроим "PRОПУКВАНЕ", създаден по откъси от прочутата пиеса на Ерик Богосян "Wake up and smell the coffee", допълват от трупата.

В представлението зрителят ще види Божидар Попчев в цял калейдоскоп от съвременни образи - шоуменът-диагностик, холивудският продуцент, мъжът в командировка, добрият син Исус, сатаната-рекламист, критичният зрител, бизнес-хипнотизаторът, господинът Овца - трезвен и пиян, войнстващият хедонист, един помощник -капитан на пулт и много други. Текстът на пиесата е преведен от Любов Костова, режисьор е Веселин Димов, а музиката е на Тодор Стоянов.

В залата ще се допускат само зрители със зелен сертификат. Персоналът на театъра и творческият екип са преминали ваксинационен курс и са осигурили безопасна среда без риск от заразяване с Ковид-19.

