BOBSTH 11:40:02 07-11-2021

PP1137BO.011

Тутракан - читалище - коледарски конкурс



Читалището в Тутракан обявява национален

онлайн конкурс "Ой, Коледо, мой Коледо"





Силистра, 7 ноември /Пеню Николов, БТА/

Народното читалище "Никола Й. Вапцаров - 1873" обявява национален онлайн конкурс "Ой, Коледо, мой Коледо" за коледарски групи и пресъздаване на коледни обичаи, съобщиха от читалището.

Целта на конкурса е съхраняване и популяризиране на българския дух и традиции чрез пресъздаване и предаване на българските обичаи на идните поколения, се посочва в съобщението.

Конкурсът е насочен към всички възрастови групи, към колективи в детски градини, училища, читалища, общински центрове, частни организации, неформални групи, отбелязват от читалището. Оценяват се: качество на изпълнението, автентичност, костюми и реквизит, артистичност.

Крайният срок за изпращане на видеоклиповете е 10 декември. Резултатите ще бъдат обявени на 22 декември във фейсбук страницата на читалището.



/ПП/



