Читалището в Тутракан обявява национален онлайн конкурс "Ой, Коледо, мой Коледо"
BOBSTH 11:40:02 07-11-2021
PP1137BO.011
Тутракан - читалище - коледарски конкурс
Читалището в Тутракан обявява национален
онлайн конкурс "Ой, Коледо, мой Коледо"
Силистра, 7 ноември /Пеню Николов, БТА/
Народното читалище "Никола Й. Вапцаров - 1873" обявява национален онлайн конкурс "Ой, Коледо, мой Коледо" за коледарски групи и пресъздаване на коледни обичаи, съобщиха от читалището.
Целта на конкурса е съхраняване и популяризиране на българския дух и традиции чрез пресъздаване и предаване на българските обичаи на идните поколения, се посочва в съобщението.
Конкурсът е насочен към всички възрастови групи, към колективи в детски градини, училища, читалища, общински центрове, частни организации, неформални групи, отбелязват от читалището. Оценяват се: качество на изпълнението, автентичност, костюми и реквизит, артистичност.
Крайният срок за изпращане на видеоклиповете е 10 декември. Резултатите ще бъдат обявени на 22 декември във фейсбук страницата на читалището.
/ПП/