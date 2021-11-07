Начало / Българска община

Читалището в Тутракан обявява национален онлайн конкурс "Ой, Коледо, мой Коледо"

Читалището в Тутракан обявява национален онлайн конкурс "Ой, Коледо, мой Коледо"

BOBSTH 11:40:02 07-11-2021
PP1137BO.011
Тутракан - читалище - коледарски конкурс

Читалището в Тутракан обявява национален
онлайн конкурс "Ой, Коледо, мой Коледо"


Силистра, 7 ноември /Пеню Николов, БТА/
Народното читалище "Никола Й. Вапцаров - 1873" обявява национален онлайн конкурс "Ой, Коледо, мой Коледо" за коледарски групи и пресъздаване на коледни обичаи, съобщиха от читалището.
Целта на конкурса е съхраняване и популяризиране на българския дух и традиции чрез пресъздаване и предаване на българските обичаи на идните поколения, се посочва в съобщението.
Конкурсът е насочен към всички възрастови групи, към колективи в детски градини, училища, читалища, общински центрове, частни организации, неформални групи, отбелязват от читалището. Оценяват се: качество на изпълнението, автентичност, костюми и реквизит, артистичност.
Крайният срок за изпращане на видеоклиповете е 10 декември. Резултатите ще бъдат обявени на 22 декември във фейсбук страницата на читалището.

/ПП/

Валутни курсове

EUR EUR 1.9558
USD USD 1.6979
CHF CHF 1.8523

Времето за  7 ноември 2021

Пловдив

12° / 16° C
понеделник / 18° C
вторник / 15° C

София

/ 16° C
понеделник / 19° C
вторник / 14° C

Варна

12° / 15° C
понеделник 11° / 19° C
вторник / 14° C