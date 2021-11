BOBSTH 09:28:31 03-11-2021

Ямбол - международна научна конференция



В Ямбол започва международна

научна конференция на тема

"Техника, технологии и образование"





Ямбол, 3 ноември /Мирослава Безус, БТА/

В Ямбол днес започва ежегодната международна научна конференция ICTTE 2021 на тема "Техника, технологии и образование", която ще продължи до 5-ти ноември. Форумът се организира от Факултет "Техника и технологии" на Тракийски университет - Стара Загора и ще се състои онлайн, съобщиха от Факултета.

От там допълват, че и тази година интересът е голям. Получени са над 100 доклада с автори от България, Германия, Индия, Казахстан, Китай, Португалия, Румъния, Русия, Северна Македония, Сърбия, Турция, Украйна и Япония. Приетите след рецензиране доклади ще бъдат публикувани в английското издание IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, реферирано в престижни бази с информация за научни публикации, между които Web of Science.

Съорганизатори на ICTTE /International Conference on Technics, Technologies and Education/ са Съюза на учените в България, Балканската асоциация на текстилните инженери /BASTE/ и Академичната общност по компютърни системи и информационни технологии /АОКСИТ/.

Научният форум се организира от 2013 г. и е посветен на 10 години от преобразуването на Техническия колеж в Ямбол във факултет.





