BOBSTH 12:08:01 27-10-2021

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Петрич - Марикостиново - канабис - младеж



Половин килограм канабис е открит в жилище в петричкото село Марикостиново, обитавано от шестнадесетгодишен младеж





Благоевград, 27 октомври /Десислава Велкова, БТА/

Половин килограм канабис е открит в жилище в петричкото село Марикостиново, обитавано от шестнадесетгодишен младеж, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

През вчерашния ден е проведена специализирана полицейска операция от служители на Районно управление - Петрич, при която е проверено жилището в Марикостиново, обитавано от младежа. При операцията е открита найлонова чанта с около 500 грама сухи, тревисти съцветия, които след направен полеви тест са реагирали положително на канабис. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.



/РИ/



