BOBSTH 11:59:01 22-10-2021

MM1157BO.024

Плевен - висши училища - партньорство



ВВВУ "Георги Бенковски" и Висшето училище по телекомуникации и пощи подписаха меморандум за сътрудничество





Плевен, 22 октомври /Малин Решовски, БТА/

Висшето военновъздушно училище /ВВВУ/ "Георги Бенковски" и Висшето училище по телекомуникации и пощи сключиха меморандум за сътрудничество. Това съобщи за БТА Валя Минкова от пресцентъра на авиационното училище.

Документът е подписан от ректорите на висшите учебни заведения, съответно бригаден генерал Юлиян Радойски и професор д-р Миглена Темелкова.

Целта е да се установи партньорство чрез разнообразни по форма и съдържание мерки за постигане на по-високи резултати в учебната и научна работа. Идеята е да се реализират интердисциплинарни дейности в две професионални направления - "Комуникационна и компютърна техника" и "Администрация и управление".

Предвидени са посоки на сътрудничеството между преподавателите и научните екипи. Има интересни начинания между студентите и курсантите от двете училища, допълни Валя Минкова.



/ММ/



