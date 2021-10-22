BOBSTH 11:40:01 22-10-2021

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Шумен - дебитна карта - пари - задържан



Шуменски полицаи са задържали 39-годишен мъж,

изтеглил пари от чужда дебитна карта





Шумен, 22 октомври /Станимир Савов, БТА/

Полицаи задържаха мъж, изтеглил пари от чужда дебитна карта, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР в Шумен.

В четвъртък следобед в РУ-Шумен е получен сигнал от 72-годишен мъж, пациент в болнично заведение, че от дебитната му карта, без негово съгласие, били изтеглени 200 лева.

За изясняване на случая бил насочен полицейски екип. Установено е, че пациентът помолил друг мъж да му изтегли определена сума, която да му предаде. Парите били дадени, но малко след това мъжът получил известие, че са изтеглени още 200 лева от картата му, без негово знание.

Извършителят, 39-годишен мъж, е установен. За извършено престъпление по чл. 249 от НК е образувано досъдебно производство.



/ПП/



