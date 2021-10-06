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С 3.63 промила алкохолно съдържание е шофирал петдесет и четири годишен мъж

С 3.63 промила алкохолно съдържание е шофирал петдесет и четири годишен мъж

BOBSTH 09:55:01 06-10-2021
MM0953BO.006
Силистра - шофьор - алкохол

С 3.63 промила алкохолно съдържание е шофирал петдесет и четири годишен мъж


Силистра, 6 октомври /Пеню Николов, БТА/
С 3.63 промила алкохолно съдържание 54-годишен мъж е управлявал лек автомобил "Форд", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Силистра.
Той бил засечен от полицейски служители вчера около 18.00 часа в село Добротица и тестван с дрегер. Отказал е да даде кръвна проба и е задържан за срок до 24 часа.
По случая е образувано бързо производство.

/ММ/

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