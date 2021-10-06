BOBSTH 09:55:01 06-10-2021

MM0953BO.006

Силистра - шофьор - алкохол



С 3.63 промила алкохолно съдържание е шофирал петдесет и четири годишен мъж





Силистра, 6 октомври /Пеню Николов, БТА/

С 3.63 промила алкохолно съдържание 54-годишен мъж е управлявал лек автомобил "Форд", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Силистра.

Той бил засечен от полицейски служители вчера около 18.00 часа в село Добротица и тестван с дрегер. Отказал е да даде кръвна проба и е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано бързо производство.



/ММ/



