С 3.63 промила алкохолно съдържание е шофирал петдесет и четири годишен мъж
BOBSTH 09:55:01 06-10-2021
MM0953BO.006
Силистра - шофьор - алкохол
С 3.63 промила алкохолно съдържание е шофирал петдесет и четири годишен мъж
Силистра, 6 октомври /Пеню Николов, БТА/
С 3.63 промила алкохолно съдържание 54-годишен мъж е управлявал лек автомобил "Форд", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Силистра.
Той бил засечен от полицейски служители вчера около 18.00 часа в село Добротица и тестван с дрегер. Отказал е да даде кръвна проба и е задържан за срок до 24 часа.
По случая е образувано бързо производство.
/ММ/