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С 1.91 промила алкохол в кръвта 47-годишен мъж е управлявал лек автомобил в Силистренско

С 1.91 промила алкохол в кръвта 47-годишен мъж е управлявал лек автомобил в Силистренско

BOBSTH 12:32:01 01-10-2021
RZ1230BO.030
Силистра - шофьор - алкохол

С 1.91 промила алкохол в кръвта 47-годишен мъж е управлявал лек автомобил в Силистренско


Силистра, 1 октомври /Пеню Николов, БТА/
С 1.91 промила алкохол в кръвта 47-годишен мъж е управлявал лек автомобил "Фиат", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Силистра.
Той бил засечен от полицейски служители вчера в село Богданци и тестван с дрегер. Отказал е да даде кръвна проба и е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство./РЗ/

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