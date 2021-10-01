BOBSTH 12:32:01 01-10-2021

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Силистра - шофьор - алкохол



С 1.91 промила алкохол в кръвта 47-годишен мъж е управлявал лек автомобил в Силистренско





Силистра, 1 октомври /Пеню Николов, БТА/

С 1.91 промила алкохол в кръвта 47-годишен мъж е управлявал лек автомобил "Фиат", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Силистра.

Той бил засечен от полицейски служители вчера в село Богданци и тестван с дрегер. Отказал е да даде кръвна проба и е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство./РЗ/



