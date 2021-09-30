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Полицейски служители от Каолиново работят по досъдебно производство за застреляно куче в село в Шуменско

Полицейски служители от Каолиново работят по досъдебно производство за застреляно куче в село в Шуменско

BOBSTH 11:44:32 30-09-2021
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Шумен - полиция - застреляно куче

Полицейски служители от Каолиново работят по досъдебно производство за застреляно куче в село в Шуменско


Шумен, 30 септември /Станимир Савов, БТА/
Куче е застреляно снощи в село Пет могили, Шуменско, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.
В РУ-Каолиново около 21.00 часа е получено съобщение от 70-годишна жена, живееща в селото, че около час преди това е чула изстрели, а по-късно установила липсата на едно от трите си кучета. На място са изпратени служители на полицейското управление в града, които при обход са установили на път край селото трупа на животното.
Извършен е оглед. Започнато е досъдебно производство. По случая работят служители на РУ-Каолиново.

/ММ/

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