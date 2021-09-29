BOBSTH 15:48:31 29-09-2021

MM1547BO.018

Елхово - убийство - присъда



Присъда от 17 години затвор

постанови съдът в Ямбол по

съкратено производство за убийство





Ямбол, 29 септември /Мирослава Безус, БТА/

Присъда от 17 години "лишаване от свобода" постанови Окръжният съд в Ямбол по съкратено производство за убийство. Престъплението е извършено около полунощ на 2 април м.г. в Елхово, съобщават от Апелативната прокуратура в Бургас.

Разследването е установило, че убийството е извършено с особена жестокост. Подсъдимият С.Б. е нанесъл 26 удара с нож в областта на шията и главата на жертвата С.С. Наказанието ще бъде изтърпяно при първоначален "строг" режим в затвора.

Присъдата на Ямболския съд може да бъде обжалвана пред Апелативен съд - Бургас.





/ММ/



