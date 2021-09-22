Започва областно първенство по минифутбол в Силистра
BOBSTH 07:20:01 22-09-2021
RZ1829BO.037 07:20
Силистра - минифутбол
Започва областно първенство по минифутбол в Силистра
Силистра, 22 септември /Пеню Николов, БТА/
Започва областно първенство по минифутбол в Силистра, съобщи Явор Василев - председател на Българската асоциация "Минифутбол" за Силистра.
Първият мач е тази вечер в 18.00 часа между отбори на ветерани и футболисти от Главиница, на професионалното мини футболно игрище в Спортното училище "Дръстър". Засега в първенството участват девет отбора. Първенството е в два сезона - есенен и пролетен.
/РЗ/
RZ1829BO.037 07:20
Силистра - минифутбол
Започва областно първенство по минифутбол в Силистра
Силистра, 22 септември /Пеню Николов, БТА/
Започва областно първенство по минифутбол в Силистра, съобщи Явор Василев - председател на Българската асоциация "Минифутбол" за Силистра.
Първият мач е тази вечер в 18.00 часа между отбори на ветерани и футболисти от Главиница, на професионалното мини футболно игрище в Спортното училище "Дръстър". Засега в първенството участват девет отбора. Първенството е в два сезона - есенен и пролетен.
/РЗ/