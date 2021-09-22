Започва областно първенство по минифутбол в Силистра 22 септември 2021 / 07:19 Tweet

BOBSTH 07:20:01 22-09-2021

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Силистра - минифутбол



Започва областно първенство по минифутбол в Силистра





Силистра, 22 септември /Пеню Николов, БТА/

Започва областно първенство по минифутбол в Силистра, съобщи Явор Василев - председател на Българската асоциация "Минифутбол" за Силистра.

Първият мач е тази вечер в 18.00 часа между отбори на ветерани и футболисти от Главиница, на професионалното мини футболно игрище в Спортното училище "Дръстър". Засега в първенството участват девет отбора. Първенството е в два сезона - есенен и пролетен.

/РЗ/



