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Започва областно първенство по минифутбол в Силистра

BOBSTH 07:20:01 22-09-2021
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Силистра - минифутбол

Започва областно първенство по минифутбол в Силистра


Силистра, 22 септември /Пеню Николов, БТА/
Започва областно първенство по минифутбол в Силистра, съобщи Явор Василев - председател на Българската асоциация "Минифутбол" за Силистра.
Първият мач е тази вечер в 18.00 часа между отбори на ветерани и футболисти от Главиница, на професионалното мини футболно игрище в Спортното училище "Дръстър". Засега в първенството участват девет отбора. Първенството е в два сезона - есенен и пролетен.
/РЗ/

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