Пловдив - Бунарджика - концерти



Тази вечер на Бунарджика в Пловдив ще се състои второто издание Голямото шоу "Пътят към върха"





Пловдив, 19 септември /Таня Благова, БТА/

Второто издание на Голямото шоу "Пътят към върха", с мотото BRASS ON THE HILL, започва в 17.30 ч. на Бунарджика в Пловдив, съобщават от пресцентъра на културния отдел в община Пловдив.

На събитието ще видим и чуем над 50 изпълнители на 6 сцени, a кулминацията e с Мартин Денев DJ set и с концерт на Антони Дончев All star Bigband. В концепцията са заложени различни по жанр и стилове художествени интеракции - класика, джаз, поп и др.

Куратор на второто издание "Пътят към върха" отново е екипа на Сдружение за култура и образование "Милчо Левиев", в колаборация с отдел "Култура, археология и културно наследство" към Община Пловдив. Събитието е част от Есенния салон на изкуствата в Пловдив 2021 и е с вход свободен.

За безпроблемното протичане на празника и стриктното спазване на противоепидемичните мерки, в сила от 7 септември, спазвайте движението, указано на картата. Осигурени са зони със седящи места и пропускателен режим, който да не допуска струпване, се посочва в съобщението.











