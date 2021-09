От днес започват прожекциите на Фестивала за документално историческо кино DOCK в Бургас 18 септември 2021 / 11:04 Tweet

Бургас, 18 септември /Галя Тенева, БТА/

От днес започват прожекциите на Международния Фестивал за документално историческо кино DOCK в Бургас. Два филма от специалната програма и две заглавия от конкурсната програма ще представи тази вечер фестът. От 17.00 часа, в Експозиционния център "Флора" ще е прожекцията на лентата "България влиза в Първата световна война", веднага след това на същото място ще се излъчи трийсет минутния "Помни войната: Разгромът на Сърбия 1915 г.". Тази вечер в голямата зала в Дома на Нефтохимика ще са прожекциите на заглавията "Няма друго такова място" и "Голда". Първата прожекция там ще е от 18,00 часа, вторият филм ще започне от 19,30 часа.

Четвъртото издание на фестивала ще продължи до 22 септември. Тази година филмите ще бъдат оценявани от жури в състав Яна Борисова, проф. Божидар Манов, доц. Георги Лозанов, Димитър Коцев и Камен Воденичаров.

Жителите и гостите на Бургас ще могат да гледат още "Варшава - разделен град" - филм за Варшавското гето, показано от двете страни на разделящата го стена, "Приказката на Джани Беренго Гардин за Венеция" - или как можем да съхраним застрашения град Венеция, The caviar connection - скандалната дипломация и флиртуване с останалия свят на диктаторите от бившите съветски републики, There is No Other Place (The Church) - уникалната история на мюсюлманските пазители на най-святото християнско място, "Малката маркиза" /България 2021 г./, "Нашето естествено право" /Израел 2020 г./, "Пустинен тест" /Израел 2021 г./, "Най-сладкото" /България 2019 г/ и др.

По време на фестивала ще гостуват продуценти, режисьори и сценаристи от цял свят, а достъпът за зрителите до всички прожекции ще е свободен.

Мисията на DOCK e да се превърне в едно от най-стойностните събития в областта на културата в България с принос към опознаването на световната историята по атрактивен и запомнящ се начин, казаха организаторите. Основател и селекционер на форума е Петър Стоянович.

