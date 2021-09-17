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Специализанти завършиха с много добър успех обучението си във Военновъздушната учебна база край Плевен

Специализанти завършиха с много добър успех обучението си във Военновъздушната учебна база край Плевен

BOBSTH 14:04:01 17-09-2021
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Плевен - авиация - курс

Специализанти завършиха с много добър успех обучението си във Военновъздушната учебна база край Плевен


Плевен, 17 септември /Малин Решовски, БТА/
Специализанти завършиха обучението си във Военновъздушната учебна база край Плевен в курс за придобиване на военна квалификация "Войник - първи етап от общовойсковата подготовка". Това съобщи за БТА старши експерт Ирена Ангелова от базата.
Те са подготвени в Центъра за подготовка и обучение с началник подполковник Ивайло Ницов и отговорник на курса майор Павлин Павлов. За осем седмици 55 специализанти са преминали лекции и практически занятия по огнева, строева, тактическа и физическа подготовка, военна топография и Устав за войсковата служба на Въоръжените сили. В края на обучението са положили теоретични и практически изпити, които са проведени в полеви условия, в обстановка, близка до реалната. Курсът е завършил с 15 пълни отличници, а средния успех от комплексния изпит е много добър 5,36, отбеляза Ирена Ангелова.
Началникът на щаба на Военновъздушната учебна база - полковник Ивайло Пешаков, днес е връчил удостоверения на специализантите.





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