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Плевен - авиация - курс



Специализанти завършиха с много добър успех обучението си във Военновъздушната учебна база край Плевен





Плевен, 17 септември /Малин Решовски, БТА/

Специализанти завършиха обучението си във Военновъздушната учебна база край Плевен в курс за придобиване на военна квалификация "Войник - първи етап от общовойсковата подготовка". Това съобщи за БТА старши експерт Ирена Ангелова от базата.

Те са подготвени в Центъра за подготовка и обучение с началник подполковник Ивайло Ницов и отговорник на курса майор Павлин Павлов. За осем седмици 55 специализанти са преминали лекции и практически занятия по огнева, строева, тактическа и физическа подготовка, военна топография и Устав за войсковата служба на Въоръжените сили. В края на обучението са положили теоретични и практически изпити, които са проведени в полеви условия, в обстановка, близка до реалната. Курсът е завършил с 15 пълни отличници, а средния успех от комплексния изпит е много добър 5,36, отбеляза Ирена Ангелова.

Началникът на щаба на Военновъздушната учебна база - полковник Ивайло Пешаков, днес е връчил удостоверения на специализантите.











СТАРШИ ЕКСПЕРТ В СЛУЖБА



"АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ



И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"



Ц.сл. ИРЕНА АНГЕЛОВА



__.__.2021 г.



/ММ/



