В рамките на един ден ще се състои Международният фестивал на военните оркестри във Велико Търново





Велико Търново, 17 септември /Марина Петрова, БТА/

В рамките на един ден ще се състои Международният фестивал на военните оркестри във Велико Търново, заради усложнената от коронавируса обстановка, съобщиха организаторите от НВУ"Васил Левски". Фестивалният военен духов оркестър "Маестро Николай Косев" на Националния военен университет "Васил Левски" и Втора Тунджанска механизирана бригада, Гвардейският представителен оркестър, Представителният оркестър на Сухопътните войски и оркестърът на СУ "Емилиян Станев" Junior Band ще участват в XIV Международен фестивал на военните оркестри на 21 септември.

Заради усложнената от коронавируса обстановка, фестът тази година е в един ден и ще премине под формата на шоу спектакъл в Двореца на културата и спорта "Васил Левски".

Представлението на духовите оркестри ще започне с изпълнение на химните на Република България и на Българската армия, след което всеки оркестър ще представи своята шоу програма. Концертът ще завърши с общ спектакъл на всички музиканти, които ще изпълнят заедно "От как се е мила моя майно льо", Nessun Dorma, песента на АББА "The Way Old Friends Do", "Радецки марш" и "Ботев марш".



