Vivacom е партньор на конференция на тема: „Hyperautomation – Level up your business and scale up success“

Vivacom - първата конференция в региона на тема: „Hyperautomation – Level up your business and scale up success“.

Събитието ще се проведе на 16 септември от 09:00 ч. в „София Хотел Балкан“, като може да проследите презентациите и дискусиите онлайн.

Като водеща компания в телекомуникационния сектор, Vivacom е партньор на конференцията и в рамките на програмата ще представи пътя на своята трансформация от телеком към технологичен доставчик, както и ще сподели примери за внедрени роботизирани решения в практиката си.

Сред останалите партньори са UiPath, IBM, DRUID, IBS, Telelink Business Services и други.

За допълнителни подробности и регистрация последвайте линка.

VIVACOM

