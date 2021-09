Предстоящи събития за 12 септември: 12 септември 2021 / 05:59 Tweet

София, 12 септември /БТА/

Кметският наместник на с. Югово, община Лъки, Владимир Гаджуров организира молебен и курбан от 12.00 часа, с които да се отбележи потушаването на горския пожар в района, продължил две седмици. Това съобщиха от общинската администрация. /ДШ/



Университетът по хранителни технологии /УХТ/ ще открие новата учебна година от 10.30 ч. в двора на учебното заведение. Ректорът проф. д-р Пламен Моллов ще връчи студентските книжки и таблети на 7-те студенти, приети с максимален бал, съобщават от УХТ. /ДШ/



В Плевен завършва петото издание на Есенния джаз фест. Финалните акорди ще постави тази вечер програма с изявени изпълнители, сред които са Михаил Йосифов /тромпет/, Милен Кукошаров /пиано/, Борис Таслев /контрабас/, Борислав Петров /барабани/. Специално участие имат Павлета Семова /вокал/ и Мартин Ташев /вокал и тромпет/. Концертите са от 20.00 и 21.00 часа в парка на Регионалния исторически музей, входът е свободен. /МР/



Рок концерт ще се състои от 18.00 часа на сцената на Летния театър към Военния клуб в Русе. Той ще замести отменения заради противоепидемичните мерки "Грийн рок фест". В програмата са включени изпълнения на групите "Electric Roxy", "Орендъ", "Slipstream", "Second To None", "Гравитация рок" и групата "Jelusick" от Хърватия./МП/



Ще бъде предимно слънчево, главно над южните и източните райони с временни увеличения на облачността, съобщиха от НИМХ. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса.

Над Черноморието облачността ще е разкъсана. Ще духа слаб до умерен предимно северен вятър. Максималните температури на въздуха ще са 25-27 градуса. Температурата на морската вода ще е 23 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.

Над планините ще бъде предимно слънчево. Максималната температура на 1200 метра ще е около 18 градуса, на 2000 метра - около 12 градуса./НИМХ/









