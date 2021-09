BOBSTH 16:08:01 10-09-2021

Концерт ще замести отменения заради коронавируса "Грийн рок фест" в Русе





Русе, 10 септември /Мартин Пенев, БТА/

Рок концерт ще замести отменения заради противоепидемичните мерки "Грийн рок фест" в Русе. Това съобщиха от общинската управа в крайдунавския град.

Част от младежките групи, които щяха да участват в "Грийн рок фест", ще свирят на сцената на Летния театър към Военния клуб в Русе на 12 септември (неделя).

В програмата са включени изпълнения на групите "Electric Roxy", "Орендъ", "Slipstream", "Second To None", "Гравитация рок" и групата "Jelusick" от Хърватия.

Концертът ще се състои при спазване на всички противоепидемични мерки, разпоредени от Министерството на здравеопазването и Регионалната здравна инспекция в Русе. Събитието ще бъде и първо за обновения Летен театър.



