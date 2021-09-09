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Троян - палеж - задържан



Образувано е досъдебно производство за умишлен палеж на леки автомобили в Троян





Ловеч,9 септември /Даниела Балабанова, БТА/

Образувано е досъдебно производство за умишлен палеж на леки автомобили в Троян, съобщават от Апелативната прокуратура във Велико Търново. Извършителят е установен и привлечен като обвиняем.

Производството е за това, че на 8 септември, около 3.00 часа, в Троян неизвестно лице е запалило лек автомобил "Пежо 206", с ловешка регистрация, собственост на троянец. В резултат на възникналия пожар е запалена още една кола - "Опел Корса", също с ловешка регистрация, собственост на троянски гражданин. Първият автомобил е изгорял напълно, а вторият частично. Причинени са и щети на жилищен имот, намиращ се в непосредствена близост до автомобилите.

Проведени са незабавни издирвателни мероприятия и е бил установен извършителят на палежа - 31-годишен мъж от Троян. При претърсване на жилището му е било намерено наркотично вещество, отговарящо при полеви тест на метамфетамин.

Разследването продължава под надзора на Районна прокуратура-Ловеч, Териториално отделение-Троян.

/РЗ/



