Образувано е досъдебно производство за умишлен палеж на леки автомобили в Троян
BOBSTH 16:01:31 09-09-2021
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Троян - палеж - задържан
Образувано е досъдебно производство за умишлен палеж на леки автомобили в Троян
Ловеч,9 септември /Даниела Балабанова, БТА/
Образувано е досъдебно производство за умишлен палеж на леки автомобили в Троян, съобщават от Апелативната прокуратура във Велико Търново. Извършителят е установен и привлечен като обвиняем.
Производството е за това, че на 8 септември, около 3.00 часа, в Троян неизвестно лице е запалило лек автомобил "Пежо 206", с ловешка регистрация, собственост на троянец. В резултат на възникналия пожар е запалена още една кола - "Опел Корса", също с ловешка регистрация, собственост на троянски гражданин. Първият автомобил е изгорял напълно, а вторият частично. Причинени са и щети на жилищен имот, намиращ се в непосредствена близост до автомобилите.
Проведени са незабавни издирвателни мероприятия и е бил установен извършителят на палежа - 31-годишен мъж от Троян. При претърсване на жилището му е било намерено наркотично вещество, отговарящо при полеви тест на метамфетамин.
Разследването продължава под надзора на Районна прокуратура-Ловеч, Териториално отделение-Троян.
/РЗ/