BOBSTH 14:32:01 02-09-2021

IS1430BO.001

Плевен - археология - разкопки



Спасителни археологически проучвания започнаха на Никополската крепост





Плевен, 2 септември /Малин Решовски, БТА/

Спасителни археологически проучвания започнаха на Никополската крепост. Това съобщиха за БТА от Регионалния исторически музей в Плевен.

Разкопките са възстановени от екип на плевенски археолози след 30-годишно прекъсване. Спасителните проучвания на историческия обект се осъществяват по инициатива на община Никопол. Те са водени от специалисти от Регионалния исторически музей в Плевен - Венко Иванов, Владимир Найденов, Тинка Кръстева, студента по археология Серхан Середжебов. Участват също доброволци - студенти, ученици, служители от община Никопол.

Екипът от РИМ-Плевен ще обяви първи резултати от дейностите в скоро време.





/ИС/



