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Спасителни археологически проучвания започнаха на Никополската крепост

Спасителни археологически проучвания започнаха на Никополската крепост

BOBSTH 14:32:01 02-09-2021
IS1430BO.001
Плевен - археология - разкопки

Спасителни археологически проучвания започнаха на Никополската крепост


Плевен, 2 септември /Малин Решовски, БТА/
Спасителни археологически проучвания започнаха на Никополската крепост. Това съобщиха за БТА от Регионалния исторически музей в Плевен.
Разкопките са възстановени от екип на плевенски археолози след 30-годишно прекъсване. Спасителните проучвания на историческия обект се осъществяват по инициатива на община Никопол. Те са водени от специалисти от Регионалния исторически музей в Плевен - Венко Иванов, Владимир Найденов, Тинка Кръстева, студента по археология Серхан Середжебов. Участват също доброволци - студенти, ученици, служители от община Никопол.
Екипът от РИМ-Плевен ще обяви първи резултати от дейностите в скоро време.


/ИС/

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