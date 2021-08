С празнични прояви в Добрич ще бъде отбелязана 40-годишнината от откриването на мемориалния комплекс "Хан Аспарух" 30 август 2021 / 08:56 Tweet

Добрич - паметник на Хан Аспарух - честване



С празнични прояви в Добрич ще бъде отбелязана 40-годишнината от откриването на мемориалния комплекс "Хан Аспарух"





Добрич, 30 август /Юлияна Христова, БТА/

С авто и мотошествие "По стъпките на Хан Аспарух" и редица други прояви в Добрич ще бъде отбелязана 40-годишнината от откриването на най-големия мемориален комплекс, посветен на създателя на Българската държава.

Пред паметника - един от символите на Добрич, ще бъде подредена изложба с фотокадри от строителството и откриването на архитектурно-скулптурния комплекс през 1981-а за 1300-годишнината от създаването на Българската държава, съобщават от националния мотоклуб "Кан Аспарух 681", който в партньорство с Регионалния исторически музей организира тържествата на 5 септември.

Автори на мемориала са скулпторът Величко Минеков и архитект Иван Николов. Фигурата на хан Аспарух върху кон с меч в ръка се извисява на 24 метра. Вечен огън и тринадесет гранитни блока, които водят към монумента, символизират славната история на България. Паметникът е художествено осветен в цветовете на националното знаме.

В празничния ден рокерите ще направят почетна обиколка на града, а обществеността ще се поклони и ще положи цветя на паметника. Празникът ще продължи на скейтпарка с концерти на народната певица Илка Александрова, дамската рок група "Second to none" и група "Епизод".



















