С въздушно шоу в благоевградското село Дъбрава ще започне за седми път The Brava Balkan Fest 25 август 2021

Благоевград - Дъбрава - фестивал



С въздушно шоу в благоевградското село Дъбрава ще започне за седми път The Brava Balkan Fest





Благоевград, 25 август /Десислава Велкова, БТА/

С въздушно шоу в благоевградското село Дъбрава ще започне седмото издание на The Brava Balkan Fest - фестивалът, който направи малкото населено място популярно сред меломаните. Програмата на фестивала представиха на пресконференция днес Росен Георгиев, който е председател на Управителния съвет на Асоциацията за европейско развитие на българското село и основен организатор на фестивала и ръководителят на направление "Култура" в общинската администрация Силвия Домозетска.

На 10 и 11 септември поляната пред кметството на Дъбрава ще се превърне в притегателно място, на което музика, чист въздух и красиви гледки са събрани в едно. През първата фестивална вечер на сцената ще се качат певицата и актриса Мила Робърт, Боро Първи и Иво Димчев. На 11 септември гостите на The Brava Balkan Fest ще чуят рокизпълненията на Red Tigger, "Каторга", а хедлайнер е групата "Ахат".

В двата фестивални дни тази година е предвидена богата съпътстваща програма, която да направи престоя на гостите на Дъбрава пълноценен и интересен, обявиха организаторите. В двата фестивални дни ще има планинско колоездене, артработилница за деца и пленер за малките художници, под ръководството на художника и преподавател Атанас Янев. Традиционно за фестивала в село Дъбрава ще бъдат разположени бали със сено, които допълват визията и служат за импровизирани дивани.

Организаторите посочиха, че мястото е подходящо за палатки и кемпери, а близостта до Благоевград дава възможност гостите на фестивала да се докоснат и до живота в областния център. Входът е свободен, а организаторите посочиха, че са предприети необходимите мерки за спазване на реда и за безопасността на гостите.







