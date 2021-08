BOBSTH 15:48:32 24-08-2021

София - технологични градове - класация



Град София се класира сред "Технологични градове на бъдещето 2021"





София, 24 август /София Господинова, БТА/

Град София се изкачи нагоре в ежегодната класация на FDI Intelligence и групата на Financial Times за "Технологични градове на бъдещето", съобщават от Столичната община.

Списанието FDI Intelligence в партньорство с TNW (The Next Web) са изготвили тазгодишното издание на "Технологични градове на бъдещето 2021" с цел да отбележат развитието на европейските градове с най-обещаващи перспективи за стартъп бизнеси и инвестиции в технологии и иновации, посочват от общината.

София се нарежда на 19-о място сред общо 76 европейски града, а през 2020 г. българската столица заемаше 20-о място, припомнат от общината.

Проучването включва данни от 76 европейски града и оценява инвестиционните възможности, наличието на квалифицирана работна ръка и развитието на инфраструктурата.

Петте водещи града в генералната класация са Лондон, Париж, Дъблин, Берлин и Амстердам.

За рейтинга FDI оценява градовете по пет критерия - Икономически потенциал; Иновации и привлекателност; Привличане на преки чуждестранни инвестиции; Ефективност на разходите; Стартъп среда. В допълнение е създадена и шеста, отделна категория "Стратегия за привличане на чуждестранни инвеститори" и попадането в топ 20 по този критерии носи допълнителни точки към общия резултат за окончателното класиране.



