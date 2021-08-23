Шофьор с 2.52 промила алкохол е задържан в Силистренско
BOBSTH 11:17:31 23-08-2021
PP1116BO.002
Силистра - шофьор - алкохол
Шофьор с 2.52 промила алкохол
е задържан в Силистренско
Силистра, 23 август /Пеню Николов, БТА/
Шофьор, управлявал лек автомобил след употреба на алкохол, е задържан в Силистренско в събота между селата Чернолик и Златоклас, съобщиха от областната дирекция на МВР в Силистра.
Дрегерът отчел 2.52 промила алкохолно съдържание в издишания от водача въздух. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.
/ПП/