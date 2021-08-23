BOBSTH 11:17:31 23-08-2021

PP1116BO.002

Силистра - шофьор - алкохол



Шофьор с 2.52 промила алкохол

е задържан в Силистренско





Силистра, 23 август /Пеню Николов, БТА/

Шофьор, управлявал лек автомобил след употреба на алкохол, е задържан в Силистренско в събота между селата Чернолик и Златоклас, съобщиха от областната дирекция на МВР в Силистра.

Дрегерът отчел 2.52 промила алкохолно съдържание в издишания от водача въздух. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.



/ПП/



