Джазфестът в Банско завърши с рекорден брой посетители 16 август 2021

Джазфестът в Банско завърши

с рекорден брой посетители





Банско/София, 16 август, /Даниел Стоянов, БТА/

С рекорден брой посетители завърши последният концерт от осемдневната програма на тазгодишния джазфест в Банско, посочват организаторите. Десетките желаещи да станат част от големия финал на най-дългия джазфестивал у нас изпълниха централния площад в града и прилежащите му площи, много преди старта на самото събитие.

Заключителният концерт беше поверен на Хилда Казасян, която заедно с Плевенската филхармония, с диригент Борислав Йоцов, представи своя проект "Да послушаме кино". На сцената до нея бяха също Христо Йоцов - барабани, Живко Петров - пиано, Димитър Карамфилов - контрабас, и Михаил Йосифов - тромпет. Част от дуетите, които Хилда Казасян изпълнява с Васил Петров, този път бяха представени с Петър Салчев.

Преди тях на сцената под звездите се изяви родената в Румъния певица Теодора Енаке. През 2004 г. е обявена за културен посланик на Румъния в САЩ. Счита се за пионер на етноджаза в Румъния. През последните няколко години Енаке продължава да работи усилено върху възможностите на гласа си, достигайки близо пет октави.

В Банско тя представи The Sound of the Root (Звукът на корена), в който събира джаз, класическа музика и фолклор.

В заключителните си думи към публиката и участниците във фестивала кметът на общината Иван Кадев отново изрази уважение към традицията и надежда за бъдещето: "Тези осем фестивални дни и вечери се превърнаха в място за срещи с познати и непознати, за установяване на нови приятелства и откриване на нови музикални светове. Чухме много добри думи и много похвали, което ни прави уверени, че се движим в правилната посока. През тази година организацията беше малко по-различна. Имахме две сцени - основната тук, на площада, и втора сцена - в парка, на която чухме невероятни изпълнения на млади таланти. Искрено се надявам, че в следващите години точно тези млади хора ще са същите, които ще заемат с достойнство мястото си и на голямата сцена на фестивала".

Освен с втората сцена - "Млади таланти" в градския парк, тазгодишната организация на фестивала се открои и с наситена съпътстваща програма, която включваше организация на различни ателиета, забавления за семейства с деца, уъркшопи по готварство и езда. Част от фестивала беше и представянето на новия роман на Георги Бърдаров - Absolvo te, чийто главен герой е силно повлиян от джаза.

В основната фестивална програма участваха най-емблематичните гласове на българския джаз - Камелия Тодорова, Милица Гладнишка, Рут Колева, Вили Стоянов, Стефка Оникян, Ангел Заберски, Вики Алмазиду, Васил Петров, група "Акага" и др.



