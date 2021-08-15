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Събор "Край чешмата, под липите" се състоя в силистренското село Богорово

Събор "Край чешмата, под липите" се състоя в силистренското село Богорово

BOBSTH 15:05:31 15-08-2021
MH1504BO.002
Силистра - събор

Събор "Край чешмата, под липите"
се състоя
в силистренското село Богорово


Силистра, 15 август /Пеню Николов, БТА/
Събор "Край чешмата, под липите" се проведе в силистренското село Богорово, съобщиха от общината в Силистра.
В него са участвали самодейци от Богорово и селата Калпетрово, Главан, Айдемир,народната певица Ивелина Димова.
Гост на съборяните е била Мария Недялкова - заместник-кмет "Хуманитарни дейности" при Община Силистра.
/МХ/

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