BOBSTH 15:05:31 15-08-2021

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Силистра - събор



Събор "Край чешмата, под липите"

се състоя

в силистренското село Богорово





Силистра, 15 август /Пеню Николов, БТА/

Събор "Край чешмата, под липите" се проведе в силистренското село Богорово, съобщиха от общината в Силистра.

В него са участвали самодейци от Богорово и селата Калпетрово, Главан, Айдемир,народната певица Ивелина Димова.

Гост на съборяните е била Мария Недялкова - заместник-кмет "Хуманитарни дейности" при Община Силистра.

/МХ/



