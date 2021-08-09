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Великотърновският митрополит Григорий ще освети храм "Св. мъченик Луп от Нове" край Свищов

Великотърновският митрополит Григорий ще освети храм "Св. мъченик Луп от Нове" край Свищов

BOBSTH 11:45:01 09-08-2021
IS1143BO.007
Свищов - освещаване - храм

Великотърновският митрополит Григорий ще освети храм "Св. мъченик Луп от Нове" край Свищов


Велико Търново, 9 август /Сашка Александрова, БТА/
Великотърновският митрополит Григорий ще освети храм "Св. мъченик Луп от Нове" край Свищов, съобщиха от пресцентъра на Общината. Тържественото освещаване ще бъде на 23 август и Свищовско архиерейско наместничество кани всички желаещи да присъстват на събитието.
Храмът "Св. мъченик Луп от Нове" се намира в новия гробищен парк и е наречен на небесния покровител на град Свищов.



/ИС/

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