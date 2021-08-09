BOBSTH 11:45:01 09-08-2021

IS1143BO.007

Свищов - освещаване - храм



Великотърновският митрополит Григорий ще освети храм "Св. мъченик Луп от Нове" край Свищов





Велико Търново, 9 август /Сашка Александрова, БТА/

Великотърновският митрополит Григорий ще освети храм "Св. мъченик Луп от Нове" край Свищов, съобщиха от пресцентъра на Общината. Тържественото освещаване ще бъде на 23 август и Свищовско архиерейско наместничество кани всички желаещи да присъстват на събитието.

Храмът "Св. мъченик Луп от Нове" се намира в новия гробищен парк и е наречен на небесния покровител на град Свищов.







/ИС/



