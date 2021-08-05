С 2.42 промила алкохолно съдържание 29-годишен управлявал лек автомобил
BOBSTH 11:22:01 05-08-2021
GI1121BO.019
Силистра - безопасно движение
С 2.42 промила алкохолно съдържание 29-годишен управлявал лек автомобил
Силистра, 5 август /Пеню Николов, БТА/
С 2.42 промила алкохолно съдържание 29-годишен управлявал лек автомобил "Киа", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Силистра.
Той бил засечен от полицейски служители на 5 август около 00:30 часа в село Кайнарджа и тестван с дрегер. Отказал е да даде кръвна проба и е задържан за срок до 24 часа.
По случая е образувано бързо производство.
/ГИ/