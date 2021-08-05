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С 2.42 промила алкохолно съдържание 29-годишен управлявал лек автомобил

С 2.42 промила алкохолно съдържание 29-годишен управлявал лек автомобил

BOBSTH 11:22:01 05-08-2021
GI1121BO.019
Силистра - безопасно движение

С 2.42 промила алкохолно съдържание 29-годишен управлявал лек автомобил


Силистра, 5 август /Пеню Николов, БТА/
С 2.42 промила алкохолно съдържание 29-годишен управлявал лек автомобил "Киа", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Силистра.
Той бил засечен от полицейски служители на 5 август около 00:30 часа в село Кайнарджа и тестван с дрегер. Отказал е да даде кръвна проба и е задържан за срок до 24 часа.
По случая е образувано бързо производство.

/ГИ/

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