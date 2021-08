BOBSTH 09:10:01 05-08-2021

В Бургас ще има тридневен музикален фестивал; няма да бъдат допускани посетители без маски





Бургас, 5 август /Галя Тенева, БТА/

В Бургас ще има тридневен Spice music Festival. Третото му издание ще е от 6 до 8 август в района на пристанището в града, съобщиха организаторите на музикалното събитие.

Те информираха, че за първи път на сцена в България феновете на музиката ще видят голямата звезда от 90-те Maxi Priest. Реге изпълнителят ще пристигне за фестивала в морския град с цялата си група от Ямайка. Концертът, който са подготвили музикантите, ще бъде минимум час. Другата изненада е Turbo B from SNAP; от Италия ще пристигне изпълнителката In Grid с пълния си арсенал от хитове. Посетителите на фестивала ще видят и хип хоп и рап изпълнителя BG The Prince of Rap и много други.

Сцената на фестивала ще събере отново емблематичния български дует Дони и Момчил, а музиката им ще бъде представена от "Фондацията".

От пресцентъра на Община Бургас съобщиха, че фесивалът ще е на открито. Всички посетители на Spice music festival трябва задължително да си носят маски. Във фестивалния град няма да бъдат допускани посетители без лични предпазни средства. Ще бъдат поставени на всички търговски обекти и на обособени места в цялата територия на фестивалната зона дезинфекционни средства и стикери на асфалта, напомнящи за спазването на нужна дистанция.

И тази година ще бъде обособена специална паркинг зона на улица "Булаир", в отсечката от улица "Фотинов" до улица "Цар Симеон 1", по време на феста. Паркинг зоната ще може да осигури места за около 120 автомобила.

С цел осигуряване на подходящи условия за провеждането на фестивала и гарантиране сигурността на присъстващите, се налага временно ограничение на движението от кръговото кръстовище на хотел "Приморец" в посока Морска гара.

Във всички фестивални дни - 6, 7 и 8 август - ще бъде ограничено навлизането на автомобили по улица "Княз Батенберг" след 16.00 часа, за да се избегне натоварване на трафика и осигуряване на безопасността на пешеходците.

Посетителите на феста могат да ползват и алтернативни платени паркинги в близък периметър до събитието - Паркинг "Гурко" , Паркинг "Опера", Паркинг "Триа Сити център", Паркинг "Кирил и Методий", Паркинг "Пиргос".

От Община Бугас информираха, че ще бъдат пуснати допълнителни нощни курсове на градския автобусен транспорт, с които да се улесни прибирането на жителите и гостите на града. Те ще са по линиите Б11 и Б12.





