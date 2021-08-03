BOBSTH 09:46:01 03-08-2021

IS0944BO.005

Сливен - полиция - нарушител



Шофьор с 3 промила алкохол е бил установен в Сливенско





Сливен, 3 август /Велина Василева, БТА/

Шофьор с 3 промила алкохол е бил установен при ежедневния полицейски контрол в малките населени места на община Сливен, съобщиха от ОД на МВР.

На 2 август около 20 часа, в село Желю войвода, полицейски патрулен екип е извършил проверка на 61-годишен мъж от същото село, водач на лек автомобил "Сеат". Пробата за употреба на алкохол е показала 3 промила.

Водачът е задържан с полицейска мярка за 24 часа.



/ИС/



