Задържаха под стража 83-годишен мъж за убийство в Ямболско
BOBSTH 16:22:02 02-08-2021
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Ямбол - убийство - задържане под стража
Задържаха под стража 83-годишен мъж за убийство в Ямболско
Ямбол, 2 август /Мирослава Безус, БТА/
Мярка "задържане под стража" е взета спрямо 83-годишен мъж за убийство в ямболското село Бояново. Той е обвинен за това, че на 29 юли умишлено умъртвил 62-годишен свой съселянин, съобщиха от Окръжната прокуратура в Ямбол.
Причина за престъплението е възникнал конфликт между двамата. Разследването е установило, че убийството е извършено след удари с тухла, базалтова плочка и тесла, нанесени по главата и тялото на пострадалия.
Определението на Окръжен съд-Ямбол подлежи на обжалване пред Апелативен съд-Бургас, посочиха от Апелативната прокуратура в морския град.
/ГИ/