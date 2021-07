В Плевен предстоят четири красиви музикални нощи с поп, рок, джаз и класика 31 юли 2021 / 07:45 Tweet

Плевен, 31 юли /Малин Решовски, БТА/

В Плевен предстоят четири красиви музикални нощи с поп, рок, джаз и класика на "сцени звездите", съобщиха за БТА организаторите на културните събития.

През август и началото на септември в града идват известни изпълнители и състави, които ще предложат популярна музика, оперета и опера. Те ще съберат публика на места, които са наричани от артистите "магични и романтични" - парка на историческия музей и летен театър "Кайлъка".

Пръв на сцената в музейния парк излиза на 10 август от 20:30 часа Васил Петров, за който Плевен е част от националното му турне с втората версия "SymphoNY way" и представяне на новия му албум "LOVE SONGS Vol.1". Васил Петров стартира лятното си турне още през юни с обновен репертоар и втора част на впечатляваща програма с оркестъра на Симфониета - Враца. В проекта известният български вокалист изпълнява интерпретации на някои от своите любими световноизвестни песни, поп хитове, теми от известни филми, френска класика, съчетани с песни от новият си албум "LOVE SONGS Vol.1".

В прохладната обстановка на парка ще прозвучи музика на Джон Уилямс, Чарли Чаплин, хитовете на Бийтълс, Стинг, Франк Синатра, Жобим, Франки Вали, Франсис Лей, Дюк Елингтън, Гершуин и други автори. Те ще бъдат представени в нови оркестрации под диригентството на Христо Павлов. Джаз линията ще бъде поддържана от Йордан Тоновски трио. Специален гост-солист на Васил Петров ще бъде брилянтната цигуларка и носителка на редица международни награди Зорница Иларионова. Любопитното е, че след известно отсъствие тя се завръща в родния Плевен, за да представи пред съгражданите си нови музикални предизвикателства.

Симфоничният оркестър дава специфична звучност - аз не знам по-въздействаща от нея, коментира по повод концерта Васил Петров. "В своите аранжименти Ангел Заберски, Румен Тосков - Рупето, Васил Спасов, Христо Павлов използват големия оркестър по необикновен начин. Те спазват всички закони на класическата оркестрация и добавят нещо от себе си и от джаза", отбелязва той.

В програмата са боса нова темата The Girl from Ipanema, поп класиките - Killing me softly, Can`t take my eyes of off you, Fragile, Something, Yesterday, Michelle, филмовите теми - Schindler's List, Smile, Feelings, Love story (Where Do I begin), ориенталския джаз стандарт Caravan, джаз баладата The Shadow of your smile, темата от мюзикъла "Show Boat" - Ol`man river, небезизвестните My Way, Strangers in the night, New York, N.Y., класически теми на френски композитори и песни от новия албум на Васил Петров "LOVE SONG Vol.1". Местата за концерта са ограничени заради противоепидемичните мерки, а билетите са в продажба в Билетния център на читалище "Съгласие".

След Васил Петров ще събере многобройна публика легендарната група "Сигнал" на най-голямата открита сцена в Плевен - летен театър "Кайлъка". Знаковото място в Кайлъшкия каньон ще се превърне в притегателен център за почитателите на българската поп музика. След внушителните спектакли това лято на Йорданка Христова и Владимир Ампов - Графа, "сцената под скалите" ще приеме "Сигнал" на 12 август от 20:30 часа. Една от най-утвърдените и дългогодишни български рок групи е създадена в София през 1978 година с любимеца на няколко поколения българи Йордан Караджов. Музикантите имат десетки албуми и хиляди концерти у нас и в чужбина. Много българи знаят наизуст хитовете им "Липсваш ми", "Спомен мил, спомен мой", "Сбогом", "Да те жадувам", "Може би" и други. През 2002 г. групата записва песента "Ако можех да избирам, майчице" на родения в Плевен легендарен Емил Димитров, за който съгражданите му пазят спомен с бронзов паметник в цял ръст, издигнат до Водната каскада, и музеен кът в Регионалния исторически музей. Летният театър е най-новото пространство в Плевен за културен туризъм и несъмнено за концерта на "Сигнал" се очаква да се съберат фенове от цялата страна, за да съпреживеят заедно шоуто. Места се ангажират също в Билетния център на читалище "Съгласие".

В Плевен оперната традиция в летния театър "Кайлъка" е поставена през 1987 година с мегапродукция на академик Пламен Карталов. От тогава летният театър, с високите и отвесни скални образувания зад сцената, е притегателно място за любителите на класическата музика. Това лято за почитателите на класиката предстоят нови изненади. На 27 август Русенската опера ще гостува с оперетата "Царицата на чардаша" от Имре Калман, от 20:00 часа. Диригент на продукцията е Димитър Косев, а режисурата е дело на Георги Симеонов. Хореографията е създадена от Детелина Кремакова, а сценографията - от Валентин Токаджиев. Художник на костюмите е Яна Дворецка, хормайстор - Стелияна Димитрова-Хернани. Мултимедията и специалните ефекти са дело на Стефан Матеев, а солисти са Теодора Чукурска, Иван Пенчев, Даниела Караиванова, Андреана Николова, Добромир Момеков, Стоян Стоянджов, Стилян Цветков. В спектакъла на открито ще участват хор, балет и оркестър на операта в Русе. Места за оперетата могат да се ангажират от билетния център на Плевенската филхармония, на площад "Свободата".

Несъмнено едно от най-очакваните заглавия в летния афиш на театъра в парка "Кайлъка" е операта "Травиата" на 2 септември от 20:30 часа. Изключителният шедьовър на Верди ще бъде представен на открита сцена от Великотърновския музикално-драматичен театър в класически прочит, посочват създателите на постановката. Тя е дело на режисьора Петко Бонев, диригент - постановчик е Георги Патриков, а сценографията и костюмите са дело на Лидия Къркеланова. Продукцията е реализирана с оркестър, хор и балет. Хормайстор е Яница Брънзелова, а концертмайстор - Милена Байнова. Хореографията е дело на Катя Богданова. В ролята на Виолета Валери са ангажирани Теодора Петрова, Миряна Калушкова и Симона Кодева, в ролята на Алфред Жермон - Момчил Караиванов и Димитър Зашев, а за Жорж Жермон - Добромир Момеков.

От литературния първоизточник - "Дамата с камелиите" на Александър Дюма - син, е взаимствана идеята за темата на втори план, любимата на Виолета Валери клавирна пиеса "Покана за танц" от Вебер. Фрагменти от нея ще прозвучат в началото на първо и второ действие като израз на безкрайната й самота, но и като копнеж за щастие, посочват създателите на спектакъла. Местата се ангажират от Билетен център "Съгласие".

