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Ямбол - убийство - задържан



Полицията задържа 83-годишен мъж за убийство в Ямболско





Ямбол, 30 юли /Мирослава Безус, БТА/

Полицията задържа 83-годишен мъж за убийство в Ямболско, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Снощи, малко след 21:30 часа е получен сигнал за възникнал скандал в село Бояново. Пристигналите на място полицейски служители са открили безжизненото тяло на 62-годишен мъж с видими следи от насилие. Установено е, че тежкото криминалното престъпление извършено от 83-годишен местен жител. Днес, в хода на разследването той е привлечен като обвиняем и с прокурорско постановление е задържан за срок от 72 часа.

Работата по случая продължава под ръководството на Окръжната прокуратура в Ямбол.





/ГИ/



