Начало / Българска община

Полицията задържа 83-годишен мъж за убийство в Ямболско

Полицията задържа 83-годишен мъж за убийство в Ямболско

BOBSTH 18:43:02 30-07-2021
GI1841BO.021
Ямбол - убийство - задържан

Полицията задържа 83-годишен мъж за убийство в Ямболско


Ямбол, 30 юли /Мирослава Безус, БТА/
Полицията задържа 83-годишен мъж за убийство в Ямболско, съобщиха от Областната дирекция на МВР.
Снощи, малко след 21:30 часа е получен сигнал за възникнал скандал в село Бояново. Пристигналите на място полицейски служители са открили безжизненото тяло на 62-годишен мъж с видими следи от насилие. Установено е, че тежкото криминалното престъпление извършено от 83-годишен местен жител. Днес, в хода на разследването той е привлечен като обвиняем и с прокурорско постановление е задържан за срок от 72 часа.
Работата по случая продължава под ръководството на Окръжната прокуратура в Ямбол.


/ГИ/

Валутни курсове

EUR EUR 1.9558
USD USD 1.6448
CHF CHF 1.8158

Времето за 30 юли 2021

Варна

22° / 31° C
събота 22° / 30° C
неделя 21° / 32° C

Пловдив

24° / 39° C
събота 24° / 41° C
неделя 24° / 40° C

София

21° / 36° C
събота 20° / 37° C
неделя 19° / 38° C