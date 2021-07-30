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Електромобил получи техническата гимназия в Ямбол

Електромобил получи техническата гимназия в Ямбол

BOBSTH 10:27:01 30-07-2021
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Ямбол - гимназия - електромобил

Електромобил получи техническата гимназия в Ямбол


Ямбол, 30 юли /Мирослава Безус, БТА/
Електромобил получи Професионална техническа гимназия "Иван Райнов" в Ямбол като дарение от местна фирма, съобщи пред репортер на БТА директорът на училището Емилия Кремъкова.
Електрическият автомобил е внос от Китай, мощността му е 1200 вата, развива максимална скорост 48 км/ч, а пробегът му е 100 километра с едно зареждане за 3-4 часа. Самото зарядно устройство е с размери почти колкото на мобилен телефон. Возилото ще се използва за учебни практики по новата специалност "Електрически превозни средства". Учениците ще изучават автомобили с автономно електрическо захранване или хибридна технология, обясни училищният директор.

/РУМ/

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