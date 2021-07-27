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Плевен - авиоучилище - концерт



В Плевен утре ще бъде изнесен поздравителен концерт за изпращане на 70-ти випуск на ВВВУ "Георги Бенковски"





Плевен, 27 юли /Малин Решовски, БТА/

В Плевен утре ще бъде изнесен поздравителен концерт във връзка с изпращането на 70-ти випуск на Висшето военновъздушно училище /ВВВУ/ "Георги Бенковски", съобщиха от пресцентъра на училището.

Ще участват представителен духов оркестър на Военновъздушните сили с диригент майор Михаил Младенов, Фолклорен клуб "Северняците" с художествен ръководител Джейлян Демирев, Клуб по спортни танци "Дъга" с художествен ръководител Жени Бончева, Клуб за български народни танци "Веселяци" с художествен ръководител Цветан Димитров и със специалното участие на солистите Георги Гарнизов и Красимир Янкулов.

Курсантско-студентският съвет с председател лейтенант инж. Ани Русева е подготвил награди за випускниците. Катедрите от факултет "Авиационен" ще номинират свои фаворити.

Водещи на концерта под мотото "Тук разпери криле 70-я випуск на ВВВУ "Георги Бенковски" са курсантите-първокурсници Радина Бодурова и Борислав Иванов. Началото е от 20.00 часа пред Военния клуб в Плевен.



/РУМ/



