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Елхово - с. Кирилово - рокконцерт



Рокконцерт ще огласи елховското село Кирилово





Елхово, 24 юли /Мирослава Безус, БТА/

Рокконцерт ще огласи елховското село Кирилово тази вечер от 20.30 часа. Организатори са кметството и местното читалище "Съгласие-1930", съобщи на БТА кметът на селото Петър Върбанов.

"Рок на село" се организира за трета поредна година, с едно прекъсване през 2020 г. заради COVID-19 и мерките. На площада в Кирилово ще звучат известни хитове и авторски песни.

В селото живеят 270 души с постоянна адресна регистрация, а неофициално жителите са 450. Рокконцертът е чакано и желано събитие от всички, дори и от най-възрастните, посочи кметът.

Групите "АП-ЩРАП", The Cross, "Брадати момчета" и The Oldies-2 ще съберат почитатели на рока и бирата от Ямбол, Сливен и Елхово.







/ПП/



