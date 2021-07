BOBSTH 14:53:01 23-07-2021

Spice Music Festival ще е без Макси Джаз и Кулио, но с Макси Прийст, Турбо Би и Ин-Грид





София, 23 юли /Даниел Стоянов, БТА/

Макси Прийст е поредният нов участник на Spice Music Festival тази година. Известният реге изпълнител пристига с цялата си група от Ямайка, специално за фестивала у нас. Концертът, който музикантите подготвят, ще бъде минимум час с хитове като Wild World и Close to you, съобщават организаторите.

Сред новите имена е и Турбо Би от Snap. След като преди две години у нас гостува другата част от емблематичния за 90-те години дует, сега хитовете на групата ще звучат в изпълнение на мъжката половина.

От Италия пристига Ин-Грид. Изпълнителка от Апенините идва с пълния си арсенал от хитове. Tu es foutu през 2003 г. обиколи класациите на Европа, Латинска Америка и Австралия. Последваха In Tango и I am Folle de toi.

BG The Prince of Rap също ще бъде част от програмата на фестивала с The Beat is hot и The Colour of my dreams.

Двама от вече обявените артисти няма да пристигнат.

Макси Джаз - основателят и вокал на Faithless, се е разболял и е постъпил в болница. Поради тази причина, докато се възстановява, съветът на лекарите му е да се оттегли от работните си ангажименти. Артистът изпраща своите извинения на верните си фенове и очаква с нетърпение да ги види в близко бъдеще, се казва в съобщението от екипа му.

Заради подновените рестрикции, свързани с коронавирус, ограниченията при пътуване и различните изисквания за карантиниране, Кулео също е решил да отложи всичките си ангажименти за 2021 г. Всички негови концерти ще бъдат отложени за 2022 г., информират от екипа му.

Както писа БТА, Spice Music Festival ще се състои на 6, 7 и 8 август в Бургас. Другите звезди от 90-те, които ще пристигнат, са DJ Bobo с шоуто Kaleidoluna, британците Stereo MC`s, C-Block, Masterboy, Нана, Real Mccoy, евроденс поп формацията Alice DJ, и Vengaboys.

На фестивала се очаква и събирането на Дони и Момчил на една сцена.



